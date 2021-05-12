Луганск, , 15:04 — REGNUM Глава Башкирии Радий Хабиров возложил цветы к памятнику «Они отстояли Родину» в Луганске. Об этом 12 мая сообщает пресс-служба правительства Башкирии.

Сообщается, что 12 мая в Луганске Хабиров в составе делегации России принял участие в торжественном собрании, которое было посвящено седьмой годовщине со дня создания Луганской Народной Республики и Донецкой Народной Республики. Глава Башкирии поздравил местных жителей с этой знаменательной датой.

«Я привёз вам горячий привет из Башкирии, привёз тепло сердец наших жителей. Мы относимся к вам как к братской республике. Наше братство скрепляет кровь наших предков. В годы Великой Отечественной войны на Донбассе воевали воины 112-й Башкирской кавалерийской дивизии во главе с легендарным комдивом, генералом Минигали Шаймуратовым, сложившим свою голову в боях за Дебальцево. Хочу поблагодарить вас за бережное отношение к памяти генерала Шаймуратова. В год 75-летия Великой Победы президент России Владимир Владимирович Путин подписал указ о присвоении ему звания Героя Российской Федерации. Мы всегда будем с вами!» — приводит пресс-служба республиканского правительства слова Хабиров.

Отмечается, что глава ЛНР Леонид Пасечник вручил главе Башкирии почётный знак «От благодарного народа ЛНР».

Сообщается, что в Луганске Хабиров возложил цветы к памятнику «Они отстояли Родину». Этот монумент посвящен добровольцам, которые сражались на стороне ЛНР с 2014 года.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что 11 мая глава Башкирии принял участие в торжественном собрании, посвящённом Дню ДНР и поздравил жителей Донбасса с праздником.