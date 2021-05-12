Эпсом, 12 мая 2021, 14:57 — REGNUM Стратегическая игр Master of Magic получит «перезагрузку». Об этом сообщил портал PCGamesN.
Издательство Slitherine рассказало, что полноценный ремейк Master of Magic выйдет в 2022 году. Игру будет доступна на PC в сервисе Steam.
Напомним, оригинальная Master of Magic вышла в 1994 году. В этой игре геймеры управляли могущественными волшебниками, которые при помощи своих армий пытались захватить фэнтези-мир.
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