Джакарта, , 14:57 — REGNUM Число жителей Индонезии, получивших вторую дозу вакцины от коронавируса, достигло 8 918 784, сообщает Kompas.

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Кроме того, первую дозу вакцины от коронавируса получили 13 691 877 человек.

В рамках программы вакцинации против COVID-19 правительство Индонезии намерено привить 40 349 049 человек.

В Индонезии от коронавируса привили 1 502 009 медицинских работников, 9 401 248 государственных служащих, 2 787 803 пожилых людей.

Как сообщало ИА REGNUM, посольство Индонезии в Куала-Лумпуре стало первым представительством Индонезии за рубежом, которое использовало тест отечественного производства GeNose C19 для заботы о здоровье своих сотрудников.

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