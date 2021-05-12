Воронеж, , 14:55 — REGNUM Председатель Воронежского областного суда Василий Тарасов в 2020 году заработал 5,8 млн рублей. Данные о доходах размещены на сайте суда.

Из состава доходов 4 млн 67 тыс. рублей составляют доходы по основному месту работы, 900 тыс. получены от продажи имущества, 834,2 тыс. — «иной доход».

В собственности Тарасова земельный участок площадью 2 тыс. кв. м, дом в 163 кв. м, также он пользуется служебной квартирой. У супруги председателя облсуда дохода в 2020 году, судя по декларации, не было. Она владеет гаражом и автомобилем Nissan Juke.

В 2019 году доход Тарасова составил 19 млн рублей, в том числе 13,5 млн рублей — от продажи имущества.