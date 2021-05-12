Сеул, , 15:16 — REGNUM 12 мая в видеоформате состоялось 15-е заседание Южнокорейско-новозеландского комитета по экономическому сотрудничеству. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

Согласно опубликованным данным, южнокорейскую сторону представлял заместитель главы МИД Южной Кореи по экономическим вопросам Ли Сон Хо, а новозеландскую — представитель МИД по вопросам Азии и Северной и Южной Америке Марк Синклер.

Известно, что представители двух стран договорились укрепить сотрудничество в области водородных технологий, поставок вакцины от COVID-19, а также обсудили решение Токио слить загрязнённую воду с АЭС «Фукусима-1» в океан.