Роквилл, США, , 14:53 — REGNUM Геймер с ником Jaeinskyrim смог уничтожить вообще всех персонажей и существ в видеоигре TES V: Skyrim. Об этом 12 мая сообщает портал PCGamesN.

По словам энтузиаста, он победил 2201 персонажа-человека и больше 2400 различных животных и монстров. Таким образом, он остался единственным живым существом на просторах Скайрима.

Напомним, релиз TES V: Skyrim состоялся в 2011 году, однако игра до сих пор пользуется популярностью из-за пользовательских модификаций и различных необычных челленджей. Она доступна на PC, всех актуальных игровых консолях и различных VR-устройствах.

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