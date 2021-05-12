Львов, Украина, , 14:59 — REGNUM Галицкий районный суд Львова приговорил студента к четырём годам тюремного заключения с двухлетним испытательным сроком за осквернение памятника главарю украинских националистов Степану Бандере. Об этом сообщило 12 мая издание «Украинская правда».

Как сообщается, следователи якобы вышли на заказчика «преступления», против которого заведено отдельное уголовное дело. Подозреваемый якобы заказал осквернение памятника из-за «собственной идеологической неприязни».

Осуждённый студент будет вынужден в течение двух лет регулярно являться в правоохранительные органы и сообщать о своём месте проживания, учёбы и работы.

«А вот что сделала полиция со студентом, который зиговал перед ветераном на 9-ое мая — напоминать не буду. Не напомню и о беззаботном бытие осквернителей памятников Ватутину, Жукову и другим «неправильным» героям», — прокомментировал новость ведущий телеканала «НАШ» Максим Назаров в своём телеграм-канале.

Как сообщало ИА REGNUM, после Дня Победы на Украине возбудили 13 уголовных дел, в основном в связи с «изготовлением и распространения» коммунистической символики.

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