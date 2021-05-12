Москва, 12 мая, 2021, 14:52 — ИА Регнум. Всего 24 млн доз вакцины поставлено гражданам РФ в хоте прививочной кампании от COVID-19. Об этом журналистам заявила заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова.

Дарья Драй ИА REGNUM Вакцинация против коронавируса

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"Это 24 миллиона визитов, то есть 24 миллиона использованных доз вакцины. У нас более 14 миллионов [вакцинированы] первым компонентом и, по-моему, почти десять — двумя компонентами», — сказала Голикова.

По её словам, темпы вакцинации в российских регионах отличаются друг от друга, а выработка коллективного иммунитета к COVID-19 в России ожидается осенью.