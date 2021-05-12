Бишкек, , 14:51 — REGNUM Министр здравоохранения и соцразвития Киргизии Алымкадыр Бейшеналиев поручил своему заместителю встретиться и обсудить со скандально известным лжелекарем Хашимом Зайналиевым методики «лечения» аконитом. Об этом сообщил замминистра здравоохранения Улук-Бек Бектурганов, передает «Kaktus.media».

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По словам чиновника, ему пока не удалось дозвониться до Зайналиева и договориться о встрече.

«Меня министр вызвал и спросил, встретился ли я. Я сказал, что еще нет. Сегодня хочу с Зайналиевым переговорить, если он возьмет трубку, то о результатах сообщу», — резюмировал он.

Отметим, что сейчас министр здравоохранения и соцразвития Киргизии Алымкадыр Бейшеналиев усиленно пропагандирует употребление настойки иссык-кульского корня в качестве «эффективного метода лечения» от коронавируса.

Напомним, что борец джунгарский или аконит джунгарский, также известный как иссык-кульский корень, содержит аконитин — один из самых сильных растительных ядов. Этот яд приводит к поражению сердечной мышцы.

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