Саратов, , 16:03 — REGNUM В ближайшие сутки в Саратовской области прогнозируются неблагоприятные погодные условия, в связи с этим объявлен желтый уровень опасности.

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По данным метеослужб, на территории региона ночью и утром 13 мая ожидается туман с видимостью от 500 метров и менее. Утром и днем возможна гроза с усилением шквалистого ветра до 20 м/с, локально пройдут ливни.

Температура воздуха ночью 13 мая составит +7…+9 градусов, днем — около +25. Начиная с пятницы, в регионе воздух в дневное время прогреется до отметки в 30 градусов, дожди пройдут лишь в ночь на 14 мая.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным петербургского гидрометцентра, по состоянию на 14:30 мск 12 мая, температура воздуха в Петербурге составляет +26,6 градуса. В четверг, 13 мая, ночью ожидается +13…+15 градусов, днем +22…+24 градуса.

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