Москва, , 14:49 — REGNUM Официальные данные по числу вакцинированных лиц в России непротиворечивы. Об этом 12 мая заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: SARS-CoV-2 не знает праздников — все новости»

Представители СМИ обратили внимание, что президент России Владимир Путин и глава правительства Михаил Мишустин сообщают разные сведения о числе вакцинированных.

«Невозможно получать по всей стране с учетом размеров нашей страны цифры онлайн, чтобы прямо до одного человека можно было учитывать», — сказал представитель Кремля. Он добавил, что в данных правительственного штаба наблюдается инерационность.

Читайте также: В Кузбассе рассказали, кого привьют против коронавируса