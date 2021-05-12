Москва, , 14:52 — REGNUM Мораторий на смертную казнь в России следует снять для преступников, виновных в умышленном убийстве детей. Об этом 12 мая заявил политолог Алексей Мартынов в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Стефано Усси. Казнь. XIX век

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Участник ток-шоу высказал мнение, что виновник массового расстрела детей в одной из школ Казани не является сумасшедшим и отдавал отчет в своих действиях.

«Это человек, которому через соцсети внушили, что он останется безнаказан, что ему ничего не будет. Я не сторонник смертной казни как инструмента репрессивного аппарата, но в части отдельных эпизодов терроризма, которые ведут к убийству детей, умышленные убийства наших детей, совершенно точно надо снимать мораторий на смертную казнь», — сказал Мартынов.

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