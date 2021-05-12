Москва, , 14:57 — REGNUM Россия не намерена вмешиваться в расследование на Украине уголовного дела в отношении главы политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ), народного депутата верховной Рады Виктора Медведчука, однако следит за его ходом и хочет быть уверенной в том, что данное дело не является политически ангажированным. Об этом 12 мая заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы не собираемся вмешиваться в эти процессы, это внутренние дела Украины. Но, конечно, мы наблюдаем за этим самым тщательным образом. Мы хотели бы убедиться, что за этим делом не стоит какое-то преследование по политическим мотивам, какая-то кампанейщина, которая связана исключительно с желанием избавиться от политических конкурентов», — сказал в ответ на соответствующий вопрос.

Также Песков уточнил, что, как известно Кремлю из сообщений СМИ, в настоящее время Медведчук находится на Украине и не делал к кому-либо обращений о предоставлении политического убежища.

Кроме этого, представитель Кремля отметил, что, по его мнению, глава политсовета ОПЗЖ является украинским и проукраинским политиком, однако в отличие от многих остальных политиков данной страны он придерживается точки зрения о необходимости нормализации и поддержания на должном уровне взаимоотношений между Киевом и Москвой.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее народный депутат украинской Рады Александр Колтунович заявил, что действия силовиков в отношении оппозиции на Украине носят политический характер и являются непосредственным давлением, прежде всего на главу политсовета партии ОПЗЖ, народного депутата Виктора Медведчука.