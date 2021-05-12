Москва, , 14:48 — REGNUM Российские вакцины от COVID-19 работают против индийского штамма от COVID-19. Об этом журналистам заявила заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова.

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«Их [штамма] два: с одной мутацией и с двумя мутациями — индийский штамм. Вакцины работают [против этого вида штамма]», — сказала Голикова.

При этом она не исключила, что вакцины могут работать против индийского штамма «не так, как против референтного штамма», однако исследования специалистов «свидетельствуют, что мы защищены».