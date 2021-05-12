Калуга, , 15:15 — REGNUM В Калужской области с установлением сухой погоды планируется усилить патрулирование лесов, в том числе совместно с представителями правоохранительных органов и общественными инспекторами. На лесных участках зарегистрирован второй класс пожарной опасности. Об этом 12 мая сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на региональное министерство природных ресурсов и экологии.

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В 2021 году лесных пожаров в области не допущено. Однако специалистами лесопожарной службы, лесничеств, МЧС с начала пожароопасного сезона «отработано» более 255 термоточек на общей площади около 600 га, что почти вдвое ниже прошлогодних показателей. В трёх муниципальных образованиях области введён особый противопожарный режим (Бабынинский район, Медынский район и Износковский район). Для предупреждения и ликвидации возгораний сформированы материальные резервы. В 2020 году было привлечено к административной ответственности 540 виновных за правонарушения, связанных с выжигания сухой травянистой растительности, сжиганием мусора, а также разведением костров. Круглосуточный мониторинг лесного фонда ведется с 48 вышек сотовой связи, оснащенных видеокамерами «Лесохранитель», синхронизированных с пятью квадрокоптерами, а также с шестью пожарно-наблюдательных вышек, оснащенных видеокамерами.

«Целью всех предупредительных мер проводимых министерством природных ресурсов и экологии в лесном фонде является снижение рисков возникновения лесных пожаров и их распространения. А это, в свою очередь, позволит уменьшить затраты на тушение, сократить экологический и экономический ущерб», — отметил министр природных ресурсов и экологии области Владимир Жипа.

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