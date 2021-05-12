Амстердам, , 14:45 — REGNUM Амстердамский «Аякс» переплавил трофей чемпиона Нидерландов в символические сувениры для болельщиков. Об этом 12 мая сообщается на сайте клуба.

Отмечается, что «Аякс» изготовил 42 тысячи чемпионских звёзд, которые будут переданы владельцам сезонных абонементов на домашние матчи клуба.

«В этом сезоне нам пришлось играть матчи без болельщиков на трибунах. Несмотря на это, мы всегда ощущали поддержку. После тяжёлого года мы хотим, чтобы фанаты ощутили себя частью нашей победы», — сказал гендиректор «Аякса» Эдвин ван дер Сар.

Ранее «Аякс» в 35-й раз стал чемпионом Нидерландов по футболу.