Стокгольм, , 14:44 — REGNUM Энтузиаст с ником Sarcen разработал модификацию для игры Valheim, которая позволит геймерам строить свои собственные корабли. Об этом 12 мая сообщает издание PC Gamer.

Модификация ValheimRAFT позволит геймерам создать плот и использовать его в качестве основы для строительства целого корабля. При этом они смогут расставлять на своём судне любые предметы: от мачт и парусов до кроватей и факелов.

ИА REGNUM напоминает, что Valheim — это игра в жанре симулятора выживания, вдохновлённая скандинавской мифологией. Её релиз состоялся 2 февраля 2021 года.

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