Москва, 12 мая 2021, 14:45 — REGNUM Предложение ввести бонусы для привитых от коронавируса пассажиров вполне разумное, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт ИК «Универ Капитал» Сергей Дроздов.
Как сообщало ИА REGNUM, новые программы лояльности для поощрения клиентов пассажирских компаний за участие в вакцинации от COVID-19 предложило ввести в России Общероссийское объединение пассажиров (ОПП).
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