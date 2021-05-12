Москва, , 14:44 — REGNUM Госдума в первом чтении приняла законопроект, направленный на реализацию механизма экспериментальных правовых режимов, передает корреспондент ИА REGNUM 12 мая.

Закрепляется возможность установления экспериментальных правовых режимов в различных сферах, речь идет, прежде всего, о развитии беспилотного такси, телемедицины, создании большегрузных дронов, эксперименте по дистанционному заключению договоров о связи, по бизнес-аналитике, отметили в правительстве РФ.

Одновременно правительство РФ наделяется правом установить особенности осуществления государственного контроля (надзора) в соответствии с федеральным законом «Об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых инноваций в Российской Федерации», в том числе в части, касающейся вида, оснований проведения контрольных (надзорных) мероприятий, сроков и периодичности их проведения, уведомлений о проведении внеплановых контрольных (надзорных) мероприятий, согласования их проведения с органами прокуратуры.

При этом предусматривается, что «правовые песочницы» не могут быть установлены при правоотношениях, возникших при осуществлении деятельности, связанной с высоким риском нанесения ущерба жизненно важным интересам личности, общества и государства, в том числе при защите государственной тайны, обеспечении безопасности критической информационной инфраструктуры РФ, а также в связи с возможным введением в оборот товаров, работ и услуг, оборот которых ограничен или запрещен.

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