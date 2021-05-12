Варшава, , 14:43 — REGNUM Правительство Польши приняло решение скорректировать план выхода из локдауна. Об этом, как передает Onet. pl, сообщил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий во время пресс-конференции 12 мая.

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В частности, речь идет об ускорении снятия ограничений с работы театров и кинотеатров — их планируется в Польше открыть ранее принятых ранее сроков.

«Изначально, еще 28 апреля, правительство приняло решение «разморозить» работу театров и кинотеатров к 29 мая, но эпидемическая ситуация у нас стала настолько менее опасной, что мы ускорим этот процесс и позволим этим учреждениям работать с 21 мая», — заявил Моравецкий.

Как сообщало ИА REGNUM, решение о снятии ряда социальных и экономических ограничений правительство Польши приняло 28 апреля. Это связано с тем, что третья волна пандемии объявлена побежденной. С 4 мая в Польше открылись магазины мебели и стройматериалов, а также художественные галереи и музеи. С 8 мая возобновили свою работу гостиницы, однако они пока работают с ограничениями — могут принять не более 50% посетителей от максимально возможного их количества. С конца мая в обычном режиме начнут работать школы и вузы.