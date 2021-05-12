Вашингтон, , 14:42 — REGNUM Коронавирус вызывает лёгкие или тяжёлые нарушения в функционировании нервной системы. К такому выводу пришла группа медиков под руководством доцента Питтсбургского университета (США) Шерри Чу, которая проследила за влиянием тяжёлых форм COVID-19 на работу мозга у пациентов с коронавирусом. Результаты первого подобного исследования опубликованы в статье в журнале JAMA Network Open.

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Так, из 3744 госпитализированных взрослых пациентов с COVID-19 82% имели неврологические симптомы. Четверо из десяти пациентов сообщали о головных болях, а трое из десяти теряли обоняние или вкус.

Всего в исследовании принято участие выше 3 тыс. носителей SARS-CoV-2. Медики измерили частоту появления всех возможных нейрофизиологических проявлений болезни и выяснили, что чаще всего COVID-19 вызывал острую энцефалопатию: от неё страдали около 50% пациентов. Реже всего он приводил к развитию менингита и миелопатии, поразивших около 0,1−0,2% больных.

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Наблюдения показали, что коронавирус поражает не только клетки лёгких, но и проникает в слизистую оболочку носа, пищевода, сосудов и сердца. Это объясняет потерю обоняния у пациентов с COVID-19, а также нарушения в работе пищеварительной и кровеносной систем.

Кроме того, согласно выводам учёных, COVID-19 вызывает нарушения в работе мозга, в том числе горячку, временное ухудшение памяти и снижение умственных способностей.

Исследователи также выяснили, что наличие ранее существовавшего у пациента неврологического состояния любого типа вдвое увеличивало риск развития неврологических осложнений. А наличие любых неврологических симптомов COVID-19 повышало риск смерти в шесть раз.