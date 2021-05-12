Сеул, 12 мая, 2021, 14:44 — ИА Регнум. Южнокорейский автопроизводитель Hyundai Motor Company представил Grandeur 2021 модельного года со специальной версией под названием Le Blanc (переводится с французского как «белый»). Снимки с новым автомобилем размещены на сайте компании.

Hyundai Motor Company Спецверсия Grandeur Le Blanc

Если кузов авто покрашен в белоснежный белый цвет, то его интерьер выполнен в бежевом и чёрном оттенках.

«Представленный Grandeur LeBlanc имеет высокую конкурентоспособность благодаря черно-бежевому интерьеру и спецификациям клиентов», — рассказал представитель Hyundai Motors.

Автопроизводитель оснастил модель такими системами безопасности, как помощник при вождении на автотрассе и система предотвращения от бокового столкновения. Также в машине имеются 12,3-цветный жидкокристаллический экран, внешняя подсветка, сенсорный пульт управления кондиционером, а также экран слепых зон и экран объемного обзора.

Под капотом Grandeur LeBlanc функционирует бензиновый мотор объёмом 3,3 л.

Ранее компания Hyundai представила спортивный компактный кроссовер Kona N. Внешне автомобиль отличается от базовой модели Kona аэродинамическим обвесом, раздвоенным спойлером на корме, большими воздухозаборниками в переднем бампере и 19-дюймовыми лёгкосплавными дисками.

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