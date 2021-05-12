Санкт-Петербург, , 14:47 — REGNUM В Санкт-Петербурге побит температурный рекорд 58-летней давности, когда 11 мая 1963 года было зафиксировано 26,6 градусов тепла. В 2021 году рекорд этого дня будет перекрыт. Об этом 12 мая корреспонденту ИА REGNUM сообщил главный синоптик Северной столицы Александр Колесов.

Петербург в мае Дарья Драй © ИА REGNUM

По его словам, к 14:13 мск температура воздуха в Петербурге достигла 26,7 градусов. «Но прогрев воздуха продолжается и окончательный максимум будет понятен позднее», — отметил собеседник агентства.

По данным ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», на 14:45 мск в Петербурге уже +27 градусов.

В четверг 13 мая днем ожидается без существенных осадков. Ветер восточный, юго-восточный ночью слабый, днем умеренный. Температура воздуха ночью +13…+15 градусов в окрестностях местами до +10 градусов, днем +22…+24 градусов. Атмосферное давление ночью будет слабо понижаться, днем существенно не изменится.

В пятницу 14 мая ночью и утром местами пройдут небольшой дождь. Ветер юго-восточный ночью слабый, днем умеренный. Температура воздуха ночью +10…+12 градусов, днем +19…+21 градус. Атмосферное давление ночью существенно не изменится, днем будет слабо понижаться. В субботу 15 мая также ожидаются небольшие, местами умеренные дожди. Ветер восточный, юго-восточный ночью слабый, днем умеренный. Температура воздуха ночью +11…+13 градусов, днем +18…+20 градусов. Атмосферное давление ночью будет слабо понижаться, днем существенно не изменится.

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