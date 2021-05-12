Заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что ему нужна любая дополнительная информация «относительно стопроцентного вторжения» Российской Федерации, которое США ждут 16 февраля 2022 года, стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили свою точку зрения 13 февраля в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

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»Удивительно, что российские власти до сих пор не чокнулись от этих маразматиков из США и Евросоюза», — отмечает Viktor S.

Многие пользователи отмечают, что украинский президент в первых рядах стоял на той позиции, что Россия вот-вот вторгнется на территорию Украины, если уже не вторглась, а значит, ему не нужны никакие доказательства относительно российского нападения.

«Верьте, что мы обязательно нападём, если не завтра, то на днях точно. Бойтесь! Сами же начали эту истерию. Как оказалось, нам в России она на руку. Идёт катастрофический отток капитала, нет никаких инвестиций, Запад запрещает полёты. Это конец Украины. Ну что, украинцы, довыкаблучивались? Но самое прикольное то, что, по версии нациков, мы вроде уже как восемь лет назад напали. Вся эта антироссийская пропагандистская машина словно взбесилась», — заметил Max S.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Нападение

Некоторые комментаторы отмечают, что Зеленский так часто говорил о войне с Россией, что данная перспектива стала казаться ему чем-то фантастическим и невозможным, но теперь, когда США ведут Украину на гильотину, украинский президент банально испугался.

«Что же эта гнида всё никак определиться не может? Требует что-то от России, армию свою наращивает на линии соприкосновения, умоляет Запад поставить еще оружия. А ради чего? Что бы в итоге струсить в самый последний момент? Жалкая личность этот Зеленский. Не то что не президент, не мужчина», — поделился своим мнением Александр Д.

«Зеля, ну ты же сам виноват. Помнишь сказку о том, как мальчик кричал «волки, волки!», народ ему верил, а потом пришли настоящие волки и съели этого мальчика? Так вот, можешь больше не орать», — указывает Эдуард Б.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Зеленский

Часть людей полагает, что Америка отдаст отмашку и война начнётся вне зависимости от желания украинского президента.

«Неужели такой авторитет, как главный актёр юмористического шоу «95 квартал», только сейчас понял, что США и союзники толкают Украину в мясорубку?» — удивляется Рафаэль И.

«Хозяева прикажут, вы нападёте на Донбасс. Это неминуемо. Но Россия принудит вас к миру», — убеждён Александр Г.

Ряд пользователей указывает на то, что Зеленский ещё может слезть с американского крючка, но ему придётся начать диалог с властями Донецкой и Луганской Народных Республик, а также принести российскому руководству свои глубокие извинения.

«Зеленский, у тебя ещё есть шанс спасти себя и свою страну. Бегом в Кремль на поклон! Путин простит и как-нибудь всё разрулит. Но надо очень сильно извиниться», — советует Наталья Т.

Напомним, 12 февраля президент Украины Владимир Зеленский заявил во время брифинга о том, что ему нужна любая дополнительная информация «относительно стопроцентного вторжения» Российской Федерации, которое США ждут 16 февраля 2022 года.