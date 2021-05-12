Москва, , 14:38 — REGNUM Заявление главы Чечни Рамзана Кадырова о том, что израильским властям следует принести извинения Палестине за столкновения в Восточном Иерусалиме, не соответствует официальной позиции Москвы. Об этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил 12 мая журналистам.

Комментируя слова Кадырова, Песков напомнил, что внешнеполитическую позицию РФ формулирует глава государства. Заявление Кадырова официальной позицией России считать нельзя.

Ранее, напомнил Песков, позицию России по ситуации в Израиле сформулировало министерство иностранных дел.

Как сообщало ИА REGNUM, чеченский лидер Рамзан Кадыров заявил, что руководство Израиля, устроившее «беспредел», должно принести извинения пострадавшим в ходе беспорядков и столкновений с полицией в Восточном Иерусалиме. По его мнению, действия Израиля являются провокацией, направленной против всех мусульман.

Читайте также: Кадыров потребовал у властей Израиля извиниться за ситуацию с палестинцами