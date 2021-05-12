Вашингтон, , 14:38 — REGNUM Создатели популярной игры Adopt Me! для платформы Roblox основали свою собственную студию по разработке видеоигр под названием Uplift Games. Об этом 12 мая сообщает издание PC Gamer.

Сейчас студия Uplift Games насчитывает около 40 сотрудников. Они продолжат развивать Adopt Me! и займутся созданием новых неанонсированных проектов.

Напомним, Adopt Me! — это пользовательская игра, разработанная на базе платформы Roblox. К февралю 2021 года её опробовали более 20 млн геймеров.

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