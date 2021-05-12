Вашингтон, , 14:38 — REGNUM В социальной сети Instagram появилась функция выбора местоимения для предпочтительного обращения к себе. Об этом 12 мая сообщает издание People.

По данным издания, функция пока доступна в нескольких странах, в том числе в США. Компания в ближайшем будущем планирует запустить опцию для всех пользователей.

Ранее для англоговорящих пользователей Instagram стала доступна функция добавления автоматических субтитров в свои истории. Для того, чтобы перевести слова из видео в текст, нужно добавить специальный стикер.

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