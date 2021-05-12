Ливерпуль, Великобритания, , 14:35 — REGNUM Защитник «Ливерпуля» и сборной Нидерландов Вирджил ван Дейк пропустит чемпионат Европы по футболу. Об этом 12 мая сообщает пресс-служба «Ливерпуля».

"С момента травмы я прошёл очень долгий путь. Мне нужно было делать шаг за шагом. Пока всё проходит хорошо, у меня не было никаких осложнений», — сказал ван Дейк.

Он добавил, что принял решение не ехать на Евро-2020, поскольку было бы правильнее приступить к заключительной фазе восстановления во время межсезонья.

По словам ван Дейка, реалистичной целью является возвращение в строй к предсезонной подготовке.

Напомним, в октябре 2020 года в матче с «Эвертоном» ван Дейк получил травму крестообразных связок колена.