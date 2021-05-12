Екатеринбург, , 14:41 — REGNUM Вакцинацию от коронавируса полностью прошли уже более 300 тыс. жителей Свердловской области, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперштабе региона.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: SARS-CoV-2 не знает праздников — все новости»

По данным структуры, в больницах региона привили уже 301,8 тыс. человек. В торговых центрах Екатеринбурга прошли вакцинацию 10,3 тыс. человек, ещё более 3 тыс. человек привились в ТЦ других городов.

«Интерес уральцев к вакцинации высок», — цитирует штаб губернатора Евгения Куйвашева.

Как сообщало ИА REGNUM, в регионе зарегистрировано почти 87,4 тыс. случаев заражения коронавирусом.

Читайте ранее в этом сюжете: В Свердловской области выявили ещё 93 носителя коронавируса