Токио, , 14:32 — REGNUM Энтузиаст с ником Hoolopee показал, как бы выглядела Resident Evil Village, будь она игрой для консоли PlayStation 1. Об этом 12 мая сообщает издание PC Gamer.

Hoolopee опубликовал небольшой видеоролик, в котором показаны некоторые сюжетные эпизоды Village с «ретро-графикой». У видео уже больше 25 тыс. отметок «нравится» на YouTube.

Релиз Resident Evil Village состоялся 7 мая 2021 года. Суммарный тираж проекта уже превысил отметку в три миллиона копий.

Читайте ранее в этом сюжете: Создатель серии NieR предложил новый мрачный сюжет для Monster Hunter Rise