Токио, 12 мая 2021, 14:32 — REGNUM Энтузиаст с ником Hoolopee показал, как бы выглядела Resident Evil Village, будь она игрой для консоли PlayStation 1. Об этом 12 мая сообщает издание PC Gamer.
Hoolopee опубликовал небольшой видеоролик, в котором показаны некоторые сюжетные эпизоды Village с «ретро-графикой». У видео уже больше 25 тыс. отметок «нравится» на YouTube.
Релиз Resident Evil Village состоялся 7 мая 2021 года. Суммарный тираж проекта уже превысил отметку в три миллиона копий.
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