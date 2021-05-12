Москва, , 14:32 — REGNUM Рост показателя запросов жителей России на получение более высокой заработнеой платы отражает, в первую очередь, ускорившуюся в 2020 году инфляцию, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт ИК «Универ Капитал» Сергей Дроздов.

«Инфляция в 2021 году по группам товаров первой необходимости существенно выше значений для экономики в целом.

Также на оценке российскими гражданами суммы, необходимой для комфортного существования, отразилось снижение курса рубля к основным валютам, отмечавшееся в I квартале 2021 года и в течение 2020 года.

Многие по привычке считают уровень зарплаты в долларах, особенно в крупных центрах. А вот на уровне зарплат, предлагаемых работодателями, это не отражается.

Всё ещё остающийся высоким уровень безработицы в России и потери, понесенные в прошлом году, подталкивают к экономии на уровне оплаты труда», — высказал своё мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, для того, чтобы почувствовать себя счастливыми, российские граждане хотели бы иметь доход в месяц в среднем на уровне 173 тыс. рублей.

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