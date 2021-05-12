Москва, , 14:38 — REGNUM Палестина заинтересована в достижении мира с Израилем и выступает за то, чтобы насилие в Восточном Иерусалиме было прекращено. Об этом 12 мая заявил посол Палестины в Москве Абдель Хафиз Нофаль в ходе онлайн-конференции.

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«Политика, которую проводит Израиль, не соответствует его интересам, потому что в интересах Израиля достижение мира с палестинцами», — сказал палестинский дипломат.

Также он подчеркнул, что в результате любой военной эскалации может произойти только усиление насилия, которое приведет к гибели мирных людей, и к разрушению городов и деревень.

«Поэтому мы выступаем за прекращение насилия, за то, чтобы международное сообщество, ООН выступили сейчас решительно с тем, чтобы дольше не проливалась кровь мирных людей», — добавил Абдель Хафиз Нофаль.

Кроме того, он выразил благодарность России за ее поддержку решений ООН о статусе Иерусалима.

«Мы выступаем за то, чтобы Восточный Иерусалим стал столицей палестинского государства. Правые круги Израиля выступают за то, чтобы весь Иерусалим стал столицей Израиля. Мы отвергаем это, в этом плане нас поддерживает Россия и другие наши друзья», — уточнил посол Палестины.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что количество погибших в результате авиаударов армии Израиля по сектору Газа увеличилось до 48.