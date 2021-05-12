Джакарта, , 14:29 — REGNUM Посольство Индонезии в Куала-Лумпуре стало первым представительством Индонезии за рубежом, которое использовало тест отечественного производства GeNose C19 для заботы о здоровье своих сотрудников, сообщает Antara.

«Испытания по внедрению GeNose C19 начали проводиться посольством Индонезии в Куала-Лумпуре 11 мая 2021 года, в преддверии введения правительством Малайзии ужесточения на передвижения», — заявили в посольстве Индонезии в Куала-Лумпуре.

Посольство Индонезии в Куала-Лумпуре будет полностью использовать новый метод проверки на коронавирус, дыхательный тест GeNose C19, после праздника Лебаран.

Читайте ранее в этом сюжете: В Индонезии за сутки выявили 4608 случаев заражения коронавирусом