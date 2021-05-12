Саранск, , 14:28 — REGNUM Врио главы Мордовии Артем Здунов провел встречу с заместителем премьер-министра Татарии, председателем Национального совета международного союза «Всемирный конгресс татар», сопредседателем оргкомитета по проведению Всероссийского сельского Сабантуя-2022 Василем Шайхразиевым. Об этом сообщает пресс-служба правительства Мордовии.

В начале встречи Здунов высказал слова соболезнования в связи с трагическими событиями в казанской гимназии. «Мы скорбим вместе с вами», — сказал врио главы региона.

Затем стороны обсудили вопросы подготовки и проведения Всероссийского сельского Сабантуя, который состоится в Мордовии в 2022 году.

Как сообщало ИА REGNUM, в текущем году XI Всероссийский сельский Сабантуй будет проводится в Татарии. Он намечен на 3 июля. Планировалось, что он состоится ещё в 2020 году и будет приурочен к 100-летию Татарской АССР, однако в связи с действием ограничительных мер праздник не проводился и был перенесен на 2021 год.

X Всероссийский сельский Сабантуй проходил в июне 2019 года в селе Камышла Самарской области.