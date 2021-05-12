Ростов-на-Дону, , 14:27 — REGNUM В Ростовской области за последние сутки зарегистрировано 15 летальных исходов среди пациентов с коронавирусом, сообщили ИА REGNUM в донском правительстве 12 мая.

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От осложнений, вызванных коронавирусом, скончались восемь женщин в возрасте от 62 до 83 лет и семеро мужчин в возрасте от 36 до 85 лет. Все пациенты страдали хроническими заболеваниями.

С начала пандемии жертвами COVID-19 стали 4149 жителей Ростовской области.

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