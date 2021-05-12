Ханты-Мансийск, , 14:27 — REGNUM Губернатор ХМАО Наталья Комарова предложила предоставлять оплачиваемые выходные поставившим прививку от коронавируса. Об этом она заявила во время заседания оперативного штаба Югры по борьбе с COVID-19.

Вакцинация против COVID-19 в ХМАО Dzhmao.ru

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Житель Сургута обратился к главе региона с проблемой. После вакцинации у него ухудшилось самочувствие и ему пришлось брать неоплачиваемые дни в день прививки и после. Это ударило по его доходам.

Глава региона поручила рабочей группе оперштаба совместно с профсоюзами и работодателями проработать вопрос предоставления оплачиваемых отгулов на вакцинацию и после.