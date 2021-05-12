Рязань, , 14:25 — REGNUM Акарицидную обработку провели 12 мая в шести парках Рязани, сообщает пресс-служба городской администрации. Специальный препарат российского производства распылили на землю, траву и кустарники.

Работы в рамках профилактики инфекций, передающихся иксодовыми клещами, провёл подрядчик городской Дирекции благоустройства. Обработаны Центральный парк культуры и отдыха, парки Морской Славы и Комсомольский, парки им. Гагарина и Советско-Польскому братству по оружию, а также Лесопарк. На время обработки парки закрыли для посещений.

По данным регионального управления Роспотребнадзора, с 3 по 9 мая 2021 года в медицинские организации по поводу присасывания клещей обратилось 34 человека, в том числе 12 детей. Это ниже аналогичного периода 2020 года и среднемноголетних показателей. Инфекционных заболеваний, передающихся клещами, не зарегистрировано.