Ярославль, , 14:33 — REGNUM Согласно данным портала Единый ресурс застройщиков (ЕРЗ.РФ), группа компаний «Фора» занимает четвертое место (из 50 возможных) в рейтинге застройщиков Ярославской области. ЖК «Арена Парк», строительство которого завершается в этом году, находится в рейтинге новостроек региона на втором месте. Всего в этом списке 241 жилой дом.

ЖК «Арена Парк»

Мы привыкли к различным рейтингам и зачастую не придаем им большого значения, поскольку многие из них бывают ангажированными. Однако упомянутый рейтинг считается самым надежным и беспристрастным в России, а попадание в нем на высокие места — свидетельство надежности и застройщика, и новостройки.

Единый ресурс застройщиков — это уникальный для страны проект, который создан при поддержке Национального объединения застройщиков жилья. Его уникальность заключается в том, что в нём единственном собрана полная база данных застройщиков и реализуемых ими новостроек в Российской Федерации.

При этом все данные о застройщиках и новостройках автоматически ранжируются по многим параметрам. Например, данные о новостройках включают в себя оценку более ста параметров, определяющих потребительские качества жилья и услуг застройщика.

Основная аудитория портала — это застройщики и другие профессиональные участники жилищного строительства. В то же время рейтинг новостроек будет полезен и простым потребителям, которые хотели бы приобрести жилье. С помощью ресурса легко выбрать подходящую квартиру с учетом транспортной доступности, выбора строительных материалов, инфраструктуры, придомовой территории, организации отопления и многого другого.

Рассмотрим это на примере ЖК «Арена Парк», который, по мнению Национального объединения застройщиков жилья, в сезоне 2020−2021 признан лучшим жилым комплексом-новостройкой в регионе. Эта награда — авторитетное признание высоких потребительских качеств жилого комплекса, а рейтинг Единого ресурса застройщиков — подтверждение этого признания.

На портале ЕРЗ ЖК «Арена Парк» получила 70 баллов по оценке более ста различных параметров. Это один из лучших результатов по Ярославлю.

18 баллов жилой комплекс получил за социальную инфраструктуру. Напомним, он располагается на Институтской улице в благоустроенном районе вблизи множества важных инфраструктурных объектов — УКСК «Арена-2000», парка Нефтяник, спорткомплекса «Атлант», ДК «Нефтяник», футбольного стадиона. Вблизи располагаются несколько высших и профессиональных учебных заведений, школ, детских садов, поликлиник и магазинов.

Обилие спортивных учреждений вокруг дало комплексу еще 12 баллов. На портале отметили, что рядом расположены фитнес-центр, бассейн, велодорожка, футбольные и хоккейные поля.

16 баллов были присуждены «Арена Парку» за организацию дворового пространства и обеспечение безопасности, в том числе за реализацию принципа «двор без машин», за оборудование современной детской площадки, организацию видеонаблюдения и постов консьержей в каждом подъезде.

8 баллов начислены за потребительские особенности дома, в числе которых портал отметил большие окна, смарт-планировки, возможность приобрести кладовые.

ЖК «Арена Парк»

Максимально возможное количество баллов ЖК присуждены за инженерные решения — автономную котельную и горизонтальную разводку отопления. Отдельные баллы начислены за создание безбарьерной среды, интерьер входных групп и подъездов — подъезд на уровне тротуара, просторные и удобные двери, отдельные помещения для колясок и велосипедов, низкие поручни и кнопки в лифтах, покрытие пола из улучшенного материала.

Одним словом, группа компаний «Фора» — это жилье, построенное по самым высоким стандартам. Свидетельство тому — начало строительства нового ЖК «Аэропарк», который ещё лучше разовьет решения, заложенные при строительстве «Арена Парка».

Застройщиком ЖК «Арена Парк» является ООО «Выбор». Проектная декларация размещена на сайте «наш.дом.рф».

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