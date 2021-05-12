Ярославль, 12 мая, 2021, 14:33 — ИА Регнум. Согласно данным федерального портала Единый ресурс застройщиков (ЕРЗ.РФ), группа компаний «Фора» занимает второе место в рейтинге застройщиков Ярославской области. ЖК «Арена Парк», строительство которого завершается в этом году, в списке новостроек региона также расположен на высоком втором месте в абсолютном зачёте из 247 строящихся жилых объектов Ярославской области.

ЖК «Арена Парк»

Мы привыкли к различным рейтингам и зачастую не придаем им большого значения, поскольку многие из них бывают ангажированными. Однако упомянутый рейтинг считается самым надежным и беспристрастным в России, а попадание в нем на высокие места — свидетельство надежности и застройщика и качества самой новостройки. Единый ресурс застройщиков — это уникальный для страны проект, который создан при поддержке Национального объединения застройщиков жилья. Его уникальность заключается в том, что в нем единственном собрана полная база данных застройщиков и реализуемых ими новостроек в Российской Федерации. При этом все данные о застройщиках и новостройках автоматически ранжируются по многим параметрам.

Например, данные о новостройках включают в себя оценку более ста параметров, определяющих потребительские качества жилья и услуг застройщика. Основная аудитория портала — это застройщики и другие профессиональные участники жилищного строительства. В то же время рейтинг новостроек становится полезным и простым потребителям, которые хотели бы приобрести жилье. С помощью ресурса легко выбрать подходящую квартиру с учетом транспортной доступности, выбора строительных материалов, инфраструктуры, придомовой территории, организации отопления и многого другого.

Рассмотрим это на примере жилищного комплекса «Арена Парк», который по мнению Национального объединения застройщиков жилья в сезоне 2020−2021 признан лучшим жилищным комплексом-новостройкой в регионе. Эта награда — авторитетное признание высоких потребительских качеств жилого комплекса, а рейтинг Единого ресурса застройщиков — подтверждение этого признания.

ЖК «Арена Парк»

На портале ЕРЗ ЖК «Арена Парк» получила 70 баллов по оценке более ста различных параметров. Это является лучшим результатом по городу Ярославлю. Высокую оценку жилищный комплекс получил за социальную инфраструктуру. Напомним, что он располагается на Институтской улице в благоустроенном районе вблизи от множества важных инфраструктурных объектов — УКСК «Арена-2000», парк Нефтяник, спорткомплекс «Атлант», ДК Нефтяник, футбольный стадион.

Вблизи располагаются несколько высших и профессиональных учебных заведений, школ, детских садов, поликлиник и магазинов. Обилие спортивных учреждение вокруг также дало комплексу еще несколько пунктов в оценке. На портале отметили, что рядом расположены фитнес-центр, бассейн, футбольные и хоккейные поля.

ЖК «Арена Парк»

Целых 16 баллов были присуждены «Арена Парку» за организацию дворового пространства и обеспечение безопасности, в том числе за реализацию принципа «двор без машин», за оборудование современной детской площадки, организацию видеонаблюдения и постов консьержей в каждом подъезде. Также высоко отмечены потребительские особенности дома, в числе которых портал отметил большие окна, смарт-планировки, возможность приобрести кладовые.

ЖК «Арена Парк»

Максимально возможное количество баллов ЖК присуждены за инженерные решения — автономную котельную и горизонтальную разводку системы отопления. Отдельные баллы начислены за создание безбарьерной среды, интерьер входных групп и подъездов — подъезд на уровне тротуара, просторные и удобные двери, отдельные помещения для колясок и велосипедов, низкие поручни и кнопки в лифтах, покрытие пола из улучшенного материала.

Группа компаний «Фора» занимает заметную долю на строительном рынке региона по сравнению с конкурентами. И это жилье построено по самым высоким современным стандартам и запросам конечных потребителей. Свидетельство этого — начало строительства нового жилищного комплекса «Аэропарк», который способен не только обеспечить развитие уже апробированных архитектурных, технических и инженерных решений, заложенные при строительстве «Арена Парка», но и удивить ярославцев новыми подходами, оставляя главное преимущество — отношение к людям! Фора — преимущество на вашей стороне!

ЖК «Арена Парк»

Застройщиком ЖК «Арена Парк» является ООО «Выбор». Проектная декларация размещена на сайте «наш.дом.рф».