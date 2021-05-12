Токио, , 14:20 — REGNUM Японский геймдизайнер Йоко Таро предложил свою собственную версию сюжета для игры Monster Hunter Rise. Об этом сообщило издание Kotaku.

Йоко Таро придумал мрачную историю, в ходе которой почти все обитатели деревни Камура погибают от лап огромных монстров. К концу прохождения оставшиеся в живых персонажи начинают с недоверием относится к герою игрока, так как он представляет для них опасность.

Напомним, что Йоко Таро наиболее известен как создатель игровых серий Drakengard и NieR. Он не участвовал в разработке Monster Hunter Rise, однако решил поделится своим видением местного сюжета.

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