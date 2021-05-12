Киев, , 14:25 — REGNUM Украинские военные «не поддаются на провокации», которые якобы устраивает Россия в Чёрном и Азовском морях. Об этом главнокомандующий вооружёнными силами Украины Руслан Хомчак заявил в ходе брифинга 12 мая.

Россия, по его словам, постоянно провоцирует Украину на морях. Например, определённые районы перекрываются для судоходства под видом учений, для проведения боевых стрельб.

Украинские военные, подчеркнул Хомчак, на «провокации» не поддаются. Сами они никого не провоцируют, но готовы при необходимости применить силу. При этом следует помнить, добавил он, о несоразмерности военно-морских сил России и Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, Хомчак также заявил, что к 2025 году ВСУ на 80−90% укомплектуют кадровыми военными.

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