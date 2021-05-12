Калуга, , 14:41 — REGNUM Калужская область вызывает постоянный интерес американский компаний, заявила 12 мая в Москве вице-президент Американской торговой палаты в России Наталья Шнайдер на рабочей встрече с губернатором Владиславом Шапшой. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

По мнению губернатора Владислава Шапши, экономический диалог — важная часть двустороннего взаимодействия, у бизнеса должны оставаться возможности для развития партнёрства. Сегодня в Калужской области успешно реализованы проекты с участием американского капитала. Суммарный объём инвестиций превысил 1,7 млрд рублей, на предприятиях занято более 400 человек. Под воздействием глобальной пандемии динамика торгово-экономического сотрудничества снизилась. В то же время планируется реализация новых проектов.

«Для нас очень важно, что американские предприятия сохраняют своё присутствие на территории Калужской области. Мы всё делаем для того, чтобы наши связи крепли», — отметил Владислав Шапша.

Члены Американской торговой палаты в России выразили заинтересованность в размещении на территории Калужской области новых производств и развитии уже существующих. В рамках делового разговора, бизнесменов из США интересовали вопросы предоставления налоговых преференций при размещении предприятий на территории индустриальных парков и Особой экономической зоны «Калуга». Внимание американских предпринимателей также привлекли проекты по развитию туризма в Боровском районе.

В Калужской области успешно реализованы проекты с участием американского капитала. Создан сервисный центр по обслуживанию газовых турбин, заводы по производству промышленной упаковки и автомобильных сидений для калужского автокластера. В свою очередь, калужские предприятия экспортируют в США части телевизоров, шины, клейковину и глюкозу, бумагу и картон и автостёкла.

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