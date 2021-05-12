Киев, 12 мая, 2021, 14:19 — ИА Регнум. Жесткая атака украинских властей на депутата Верховной рады Украины Виктора Медведчука — этогрубый выпад в отношении президента РФ Владимира Путина и лишний повод задуматься, нужна ли Москве встреча президентов России и США, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в среду, 12 мая.

Kremlin.ru Виктор Медведчук на встрече с президентом России Владимиром Путиным

Как сообщалось ранее, генпрокуратура Украины сообщилаглавеукраинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктору Медведчукуо подозрении в госизмене и расхищении национальных ресурсов в Крыму. Были проведены обыски в доме и офисе политика. Медведчук заявил, что находится на Украине и намерен «участвовать в законных следственных действиях и добиваться справедливости».

« Новая волна репрессий в отношении партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» и сосредоточение их фокуса против руководителя её политсовета Виктора Медведчука — это логичное продолжение линии на заведомый отказ от какой-либо законности, которую Киев стал проводить после прихода к власти в США администрации демократов.

Направив на Украину Блинкена и дав отмашку на новый жесткий сигнал Москве и всем тем, кто поддерживает с ней связи на пространстве бывшего СССР, Вашингтон усиливает давление именно на нас, на Россию, на Кремль. Добавлю, что речь в данном случае идет о намерении уничтожить не просто популярного политика, но политика, которому явно симпатизирует лично президент России. Если называть вещи своими именами, то мы имеем дело с грубым выпадом в отношении Владимира Путина, причём в условиях, когда американцы заявляют о намерении «конструктивно» провести американо-российскую встречу в верхах.

Для меня это ещё один сигнал серьёзно задуматься в целесообразности такой встречи. Готовясь к ней, американцы всё более грубо и жёстко «обкладывают» нас, набирают козыри для «разменов» так, чтобы в итоге за ослабление их давления, но не за отказ от него, мы сдавали бы принципиальные позиции.