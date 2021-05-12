Ростов-на-Дону, , 14:18 — REGNUM Положительный результат теста на коронавирус получил ещё 201 житель Ростовской области. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 12 мая. Это на четыре случая заражения меньше, чем днём ранее.

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Новые носители инфекции выявлены в 39 городах и районах Ростовской области с наибольшим приростом в Ростове-на-Дону (79). Около 30% заражений приходится на жителей Дона старше 66 лет, 7% — на детский возраст.

За весь период пандемии в Ростовской области зарегистрировано 90 522 случая заражения коронавирусом.

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