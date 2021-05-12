Астана, 12 мая, 2021, 14:18 — ИА Регнум. Конституционный совет Казахстана принял к производству обращение президента республики Касым-Жомарта Токаева, 12 мая сообщили в пресс-службе совета.

President.kg Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев

Обращение связано с рассмотрением поправок по вопросам адвокатской деятельности и юридической помощи, принятых 8 апреля 2021 года.

Отмечается, что начата работа по подготовке материалов к заседанию Конституционного совета. Свои обращения по указанному закону могут направлять научные и иные организации и граждане республики.

Ранее на имя президента Казахстана была направлена петиция, связанная с законопроектом об адвокатской деятельности и юридической помощи. Подписавшиеся лица призвали главу государства отправить в отставку министра юстиции Марата Бекетаева.

Читайте также: Глава минюста Казахстана не планирует уходить в отставку из-за петиции