Джорджтаун, , 14:21 — REGNUM Американский актёр Арми Хаммер встретил новую возлюбленную на Каймановых островах (Великобритания). Об этом 12 мая сообщает издание People, ссылаясь на свои источники.

По данным СМИ, Хаммер встречается со стоматологом-гигиенистом. «Они кажутся счастливыми и довольными друг другом», — рассказывает источник People.

Ранее бывшая девушка Арми Хаммера обвинила его в сексуальном насилии. По словам потерпевшей, актёр издевался над ней больше четырёх часов: бил кнутом по ногам и головой об стену.

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