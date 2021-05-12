Москва, , 14:17 — REGNUM Жители России считают достаточной для счастья сумму в среднем 173 тыс. руб. Эта сумма, превышающая среднюю зарплату по стране примерно в три раза, всё равно довольно скромная, заявил корреспонденту ИА REGNUM основатель Frendex Group Руслан Пичугин.

«Если сравнить с развитыми странами, то сумма около 2 тыс. евро, это зарплата уборщика или неквалифицированного рабочего в Германии.

Для Португалии это считается уже средней зарплатой для большого перечня профессий. Для менее развитых стран это уже хорошая, но и довольно распространённая зарплата.

Но, скорее всего, сравнение с европейскими странами будет не вполне корректным. Структура потребления отличается от российской, прежде всего, из-за более низкой доли затрат на продовольствие.

Кроме того, размер заработка включает в себя налоги и страховые взносы, которые работник платит сам. А в России оклад включает в себя только подоходный налог. Но почему по результатам опроса вышли на сумму 173 тыс. рублей?

Средняя зарплата по итогам 2020 г., по данным Росстата составила 51 тыс. 083 руб, до выплаты подоходного налога. Затраты на продовольствие могут составлять в среднем до 60% при доходах до 100 тыс. рублей на семью. Выплаты по ипотечному кредиту это, в среднем, 20−50 тыс. рублей в месяц, в зависимости от размера и срока.

Необходимые платежи и траты — коммунальные, интернет, транспорт, это ещё около 10 тысяч. В общей структуре затрат у россиян обязательно есть место сбережениям. Как правило, это не менее 10% дохода, но сильно зависит от общего размера заработка.

Цели накопления тоже разные. Люди с небольшим доходом, как правило, копят на отдых или на приобретение необходимых вещей, считая для себя не выгодным брать кредит. Более состоятельные граждане преследуют и стратегические цели — квартира детям, инвестиции, машина.

Разумеется, структура затрат конкретного человека во многом зависит не только от размера заработка, но и от увлечений, привычек и отношения к жизненным перспективам. И вот перед нами человек 30−45 лет, со стабильной работой, без семьи, житель большого города.

Сколько денег ему надо для вполне сносной жизни, или как говорят, для удовлетворения основных человеческих потребностей. Питание, с учетом, что такой человек будет частым гостем в кафе или ресторане, так как живёт один, это 50−60 тыс. руб. Жильё — платёж по ипотеке 50 тыс. руб. Коммунальные и прочие платежи, ещё 10 тыс. руб.

Предположим, автомобиль уже есть, но его содержание и эксплуатация ещё минимум 10 тыс. руб. Накопить на отпуск и отложить на «чёрный день» 20+30 тыс. руб.

Если учесть, что могут быть и непредвиденные расходы, то получиться не менее 180 тыс. руб. в месяц. А что может себе позволить человек, получающий среднюю зарплату в 50 тыс. руб.

Питание минимум 25 тыс. руб. Коммунальные и прочие платежи — 10 тыс, руб. транспорт минимум 2 тыс. руб. Немного отложить — 5 тыс. руб. Получилось 42 тыс. руб. расходов, а доход от 50 тыс. руб. за вычетом подоходного налога 43,5 тыс. руб.

Потребление практически на минимуме — квартиру не снять, кредит не взять. В семье, как правило, расходы ещё выше. Вот и получается, что полученная в опросе цифра 173 тыс. руб. на человека в месяц — это просто мечта о нормальной жизни», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, жители России назвали месячный доход, необходимый для счастья. В среднем по стране — это 173 тыс. руб. В начале 2021 года запросы были чуть скромнее — 166 тыс. руб.

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