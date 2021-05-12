12 мая 2021 | Время чтения 3 мин

«Это может показаться чрезмерной реакцией, но, если Россия действительно осуществляет эти нападения, их серьезность и масштаб могут быть обоснованно охарактеризованы как акты войны», — пишет американская газета Washington Examiner в редакционной статье. Если Россия действительно совершала радиочастотные атаки на правительство США, это требует жесткого ответа, говорится в статье под названием «Россия нападает на американцев. Время для ответной атаки».

Климент Александров, , 18:24 — REGNUM В [американском] разведывательном сообществе и на Капитолийском холме растет подозрение, что Россия проводит жестокие нападения на американцев. А именно, как сообщила газета Washington Examiner, разведка изучает целенаправленные радиочастотные атаки («микроволновые атаки») на нервные системы сотрудников правительства США, выполняющих функции в области внешней политики или национальной безопасности.

Русские скоро нападут... Цитата из к/ф «Знаки» реж М. Найт Шьямалан. 2002. США

Инсайдеры в сфере национальной безопасности считают, что эти атаки были впервые протестированы в 1996 году, когда два сотрудника Агентства национальной безопасности посетили Россию по делам. После возвращения домой оба они заболели болезнью Паркинсона с ранним началом, один из них умер в 2013 году. Проблема микроволнового оружия приобрела дополнительный вес в конце 2016 года, когда сотрудники Госдепартамента и ЦРУ, назначенные в недавно вновь открытое посольство в Гаване (Куба), сообщили о странных симптомах. Они включали звон в ушах, тошноту, проблемы с равновесием и даже кровотечение из носа. Про аналогичные инциденты сообщали американские должностные лица по всему миру с 2016 года, в том числе в Восточной Европе, Китае и даже в Вашингтоне, округ Колумбия.

Президент Джо Байден и его недавно назначенная команда по национальной безопасности пообещали сделать этот вопрос главным приоритетом. Такой подход представляет собой долгожданный сдвиг после администрации Трампа, которая, казалось, сосредоточилась только на желании, чтобы беспокойство исчезло. Заметным исключением стал послужной список бывшего исполняющего обязанности министра обороны Криса Миллера, который настаивал на гораздо более активных действиях в поддержку и защиту пострадавшего американского персонала.

Джо Байден Center for American Progress Action Fund

Республиканцы в Конгрессе должны сыграть важную роль в будущем. Следуя примеру Марко Рубио, заместителя председателя сенатского комитета по разведке, республиканцы должны требовать регулярных обновлений информации от разведывательного сообщества и старших должностных лиц Байдена. Они должны сосредоточиться на трех ключевых проблемах.

Во-первых, обеспечить, чтобы американцы, пострадавшие от этих предполагаемых нападений, получили необходимую им поддержку.

Во-вторых, республиканцы должны продолжать оказывать давление на разведывательное сообщество, чтобы выяснить, кто осуществляет эти атаки, как и с какой целью. Существует риск того, что политические назначенцы-демократы могут попытаться преуменьшить или отодвинуть на второй план эти атаки, чтобы избежать принуждения администрации Байдена к трудному выбору.

В-третьих, как продолжение второго пункта, если и когда Россия будет признана ответственной, республиканцы должны потребовать решительного ответа.

В этих обстоятельствах администрации Байдена было бы совершенно недостаточно просто выслать нескольких офицеров российской разведки или наложить санкции еще на нескольких чиновников из ближайшего окружения Владимира Путина. Тем не менее, учитывая недавнее стремление Байдена к встрече на высшем уровне с российским лидером, вполне возможно, что его предвыборная риторика по отношению к Путину может быть тонкой, как бумага.

Владимир Путин Kremlin.ru

Республиканцы должны потребовать более соразмерного ответа, включая санкции в отношении российского трубопровода «Северный поток — 2» и высылку российского посла. Тайные действия по противодействию тем, кто совершает эти нападения, и срыв их планов являются обязательными. Это может показаться чрезмерной реакцией, но, если Россия действительно осуществляет эти нападения, их серьезность и масштаб могут быть обоснованно охарактеризованы как акты войны.

Республиканцы, возможно, сейчас находятся в меньшинстве, но с американцами, которые, по-видимому, находятся под постоянным нападением, их обязанность по надзору ясна.