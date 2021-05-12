Санкт-Петербург, , 14:23 — REGNUM Майские праздники, которые второй год подряд растянулись на десять дней из-за пандемии коронавируса, увеличили количество одиночных туристов в Санкт-Петербурге. Однако без возобновления массового приезда иностранных туристов городу все еще трудно выйти на показатели допандемийного уровня. Об этом 12 мая рассказала директор Северо-Западного регионального отделения Российского союза туристской индустрии Екатерина Шадская, передает корреспондент ИА REGNUM.

Экскурсии Дарья Драй © ИА REGNUM

По словам Шадской, в первые дни мая 2021 года, даже несмотря на плохую погоду, туристы приехали в Петербург. При этом, по сравнению с допандемийным 2019 годом, изменился состав туристов. Стало меньше групповых (до 50%) и организованных детских (50−60%) групп, которые давали нагрузку на туриндустрию города вне высокого сезона. При этом прибавилось индивидуальных туристов, которые ехали через туроператоров. Таких туристов в мае 2021 года было столько же, сколько и в 2019 году.

«Средняя продолжительность пребывания туристов на майские праздники в нашем городе составляет две-три ночи, это как раз те туристы, которые хотели воспользоваться кэшбеком от Ростуризма, — пояснила Шадская. — Но самую большую роль в привлечении туристов сыграло объявление дополнительных выходных дней. Именно после этого туроператоры отметили резкое увеличение спроса».

Больше всего туристов в Петербург приехало из трех регионов России — Центрального федерального округа, Москвы и Уральского федерального округа.

«Как ни странно, повлияло и закрытие Турции. Некоторые переориентировали поездку в Турцию в Петербург. Мы увидели довольно резкий рост спроса на период между майскими праздниками, когда были объявлены дополнительные выходные», — отметил в свою очередь директор ассоциации «Лига туроператоров Санкт-Петербурга» Кирилл Соколов.

Также он указал, что Санкт-Петербург в 2021 году, в отличие от других регионов, оказался чуть ли не единственным регионом, где цены на туристические услуги стали ниже, чем в 2019 году.

«Подавляющее большинство гостиниц снизило тарифы по сравнению с 2019 годом. Путешествие в Петербург никогда не было таким недорогим», — подытожил Соколов.

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