Москва, , 14:16 — REGNUM Объём экспорта водки из России с января по март 2021 года снизился на 21,5% по сравнению с показателем за аналогичный период 2020 года, составив $22,1 млн. Об этом сообщили в Федеральной таможенной службе (ФТС).

Андрей Рябушкин. Кабак. 1891

Вместе с тем за указанный период поставки водки в натуральном выражении составили 319,8 млн декалитров, что на 15,8% меньше, чем годом ранее.

По данным ведомства, в марте объём экспорта водки в денежном выражении вырос на 14,5% по сравнению с показателем за февраль и составил $9,6 млн.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным ведомства, Россия в 2020 году поставила за рубеж водки на 7,7% меньше в денежном выражении, чем годом ранее. Годовой экспорт водки составил $148,7 млн. В натуральном выражении за минувший год экспортные поставки достигли 2 млрд 293,3 млн декалитров, но это на 2,8% меньше, чем в 2019 году.